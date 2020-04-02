Заместителем главы Минздрава назначена Александра Дронова

Глава правительства Михаил Мишустин назначил Александру Дронову статс-секретарём — заместителем министра здравоохранения РФ. Указ опубликован на сайте правовой информации.
В среду стало известно, что Мишустин освободил от этой должности Дмитрия Костенникова по его просьбе.
Дронову Александру Викторовну назначить статс-секретарем — заместителем министра здравоохранения РФ, — сказано в документе.
Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Камчатского края Владимира Илюхина.
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