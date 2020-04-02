Россия

Заместителем главы Минздрава назначена Александра Дронова

14:12, 03 апреля 2020 12
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Глава правительства Михаил Мишустин назначил Александру Дронову статс-секретарём — заместителем министра здравоохранения РФ. Указ опубликован на сайте правовой информации.

В среду стало известно, что Мишустин освободил от этой должности Дмитрия Костенникова по его просьбе.

Дронову Александру Викторовну назначить статс-секретарем — заместителем министра здравоохранения РФ, — сказано в документе.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Камчатского края Владимира Илюхина.

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