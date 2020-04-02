Заместителем главы Минздрава назначена Александра Дронова

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Глава страны Владимир Путин дал поручение Минобороны до 31 мая продумать вопрос об участии призывников в работе исследовательских и инженерных лабораторий. Об этом сообщает сайт Кремля.

Ранее Путин подписал ряд поручений по итогам своей встречи с крупными российскими инвесторами, которые также опубликованы на сайте президентской администрации. Проработать Минобороны России вопрос об участии граждан, проходящих военную службу...