Закрывшим кота в СВЧ-печи мужчиной занялись в Госдуме Депутат Бурматов: о закрывшем кота в СВЧ-печи мужчине сообщат МВД и прокуратуре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, который издевается над котенком и транслирует издевательства в интернете, подпадает под как минимум две статьи уголовного кодекса РФ, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он пояснил, что материалов для возбуждения дела против россиянина достаточно, однако сейчас не хватает общественного резонанса, в связи с чем парламентарии намерены сообщить о живодере в МВД и подключить прокуратуру.

Это однозначно ч.2 ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животными, причем с отягчающими обстоятельствами: здесь не просто замученное животное, за что можно три года лишения свободы получить. <...> Второе — трансляция в интернет, публичная демонстрация фактов жестокого обращения с животными. За такое у нас положено до пяти лет лишения свободы по ч.2 ст. 245 УК РФ, — сказал депутат.

Полиция вправе не дожидаться обращения граждан и возбуждать уголовное дело по факту публикаций подобных материалов, пояснил Бурматов.

Мы сейчас обратим внимание МВД и подключим прокуратуру, чтобы дело сразу взяли на контроль и выясняли, почему после первого случая этого нелюдя не посадили в изолятор, почему он до сих пор гуляет на свободе. За одно животное он должен получить три года, за двоих — пять, — уточнил он.

В Сети ранее появились информация о том, что россиянин во время распития алкогольных напитков транслирует в прямом эфире жестокие издевательства над котами. По данным Telegram-канала «Поздняков 3.0» один котенок погиб от рук живодера, после чего тот забрал с улицы еще одного и начал мучить его. Мужчина закрывал кота в СВЧ-печи и включал прибор, также он душил и избивал животное.

Ранее в Приморском крае полиция начала разбирательство в отношении подростков, отрезавших голову собаке в селе Родниковом Кировского района. В местных пабликах появилось видео, вероятно, снятое одним из малолетних живодеров, на котором автор ролика показывает в кадре биту и нож, предположительно, демонстрируя убитое животное.