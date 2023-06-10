Подростки обезглавили собаку в Приморье Полиция в Приморье начала проверку сообщений о подростках, отрезавших голову собаке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Приморском крае полиция начала проверку сообщений о подростках, отрезавших голову собаке в селе Родниковом Кировского района, пишет «КП — Дальний Восток». В местных пабликах появилось видео, вероятно, снятое одним из малолетних живодеров, на котором автор ролика показывает в кадре биту и нож, предположительно, демонстрируя убитое животное.

Вот это тебе краска, вот собака лежит, — сказал автор ролика.

Издание пишет, что администратор паблика, разместивший видео, обрезал его и оставил лишь несколько секунд, поскольку «основная часть ритуала вызывает тошнотворный эффект».

В краевом главке МВД уже начали проверку информации о жестоком обращении с животными. Обстоятельства произошедшего и личности участников устанавливаются. По результатам будет принято законное и обоснованное решение, подчеркнули в полиции.

Ранее в Самаре живодер пытался убить собаку рыболовным гарпуном. Скулящую дворняжку с металлическим штырем в теле обнаружили местные жители, которые отвезли животное в ветеринарную клинику, где ей оказали помощь.

Весной в Новосибирске молодой человек пытался повесить щенка, чтобы доказать возлюбленной свою верность. Юноша подвесил питомца за шею и отправил видео девушке, которая в ответ пожаловалась на него волонтерам. Впоследствии кавалер снял новое видео, на котором показал, что щенок жив.