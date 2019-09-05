https://static.news.ru/photo/45cc2eca-cfda-11e9-812a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проект закона, который предлагает выплачивать пособия военным, поступающим при переезде на штатскую работу без приостановления военной, внесло на рассмотрение в Госдуму российское правительство.

Из пояснительной записки следует, что военнослужащие могут быть направлены на работу в организации осуществляющие деятельность в интересах обороны страны, а также в профильные учебные заведения. Из-за этого указанные военнослужащие на воинские должности не назначаются, передаёт АГН « Москва ».

В связи с этим при переезде на новое место военной службы в другой населённый пункт указанным военнослужащим выплата подъёмного пособия и суточных не производится. При этом военнослужащие, исполняя возложенные на них обязанности, продолжают оставаться субъектами военно-служебных отношений, - указано в записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования на всей территории РФ.

Ранее этот законопроект одобрил Кабмин, писал News.ru.