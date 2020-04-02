Захарова рассказала о финансовой помощи россиянам за границей 

https://static.news.ru/photo/25405bfc-74eb-11ea-b5b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшие дни будет готов механизм оказания материальной помощи за счёт средств МИД РФ для российских граждан, оказавшихся в других странах в условиях коронавируса. Об этом заявила представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Как только механизм будет разработан детально, мы исходим из того, что это произойдет буквально в ближайшие дни, посольства получат соответствующие указания, — приводит слова дипломат ТАСС.

Сейчас, как отметила Захарова, посольства «точечно используют возможности для оказания помощи нуждающимся по различным вопросам». При этом она напомнила и о тех мерах, которые уже приняты и будут реализованы, чтобы помочь застрявшим за границей гражданам РФ.

Так, 30 марта кабмин поручил Минфину выделить МИД деньги для поддержки российских граждан, которые не имеют возможности вернуться из-за границы на фоне ситуации с пандемией COVID-19. Речь идёт о тех, кому нужна финансовая помощь, и тех, кто не располагает жильём. Российскому внешнеполитическому ведомству при этом поручено обеспечить для них предоставление материальной поддержки.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделит 500 млн рублей.