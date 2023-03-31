Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию Захарова предположила, что призыв США к американцам покинуть Россию касался шпионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над призывом представителя Белого дома Джона Кирби к американцам покинуть Россию. В своем Telegram-канале она предположила, что речь идет о тех, кто занимается шпионажем.

Мне кажется, Джон забыл перед словом «американцев» добавить «занимающихся шпионажем». Наверное, это было сказано между строк, — написала Захарова.

Это заявление последовало после призыва госсекретаря США Энтони Блинкена к американским гражданам «немедленно покинуть» Россию на фоне ареста журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гершковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО. Перед заседанием персонал и посетителей суда пришлось эвакуировать из-за сообщения о минировании. Угроза оказалась ложной.

The Wall Street Journal отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге «не имеет отношения к журналистике».