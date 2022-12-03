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Захарова ответила Шарию: Последнее в нашей переписке – вы ругали Зеленского

Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила украинскому журналисту Анатолию Шарию на его претензии в том, что дипломат не рассказала ему о начале СВО.

Анатолий, проверила переписку: последнее (как и первое) в ней – Вы ругали Зеленского, ЕС и Гордона. Рада, что Вы остались со своим народом в Испании (Шарий проживает в Испании – NEWS.RU), а я со своим в России. Но Вы не переживайте, у Вас ещё будет возможность доказать свой патриотизм. Главное - понять, где у Вас Родина. Ещё раз: это какое-то особое удовольствие смотреть на меня по ТВ, отказавшись от возможности задать вопрос, а потом самому с собой вести беседу, набирая буквы на телефоне? Есть вопросы от миллионов - есть брифинг. И ещё, последнее в этом формате. Уровень Ваших рассуждений о вторжении оставьте для Верещук. Вы кто угодно, но не идиот, - написала Захарова.

Их переписка началась с того, Шарий в своем Telegram-канале направил Захаровой вопрос: «Существует ли градация в российском законодательстве относительно регионов - что настоящая Россия, а что не очень?». В ответ Захарова предложила ему задать вопрос напрямую, но Шарий заявил, что в последний раз, когда он так сделал, Захарова написала ему, что никакой военной операции на Украине не планируется. И больше он ее словам не доверяет.

Захарова ранее заявила о том, что беседа спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликтов Прамилы Паттен с российскими пранкерами Вованом и Лексусом расставила все акценты в истории с обвинениями российских военных в использовании виагры в ходе боевых действий на Украине. По мнению Захаровой, представитель ООН «дезавуировала свою беспристрастность» в отношении Украины.