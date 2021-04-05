Захарова обвинила Киев в использовании исторических фейков

https://static.news.ru/photo/5240faa4-96ae-11eb-a416-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: mid/vk.com

Использование Украиной фейков на тему истории с целью пропаганды приобретает по-настоящему скандальное измерение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, использование украинскими пропагандистами фотосвидетельств Холокоста в трагедии крымско-татарского народа получило продолжение. В этот раз очередной «шедевр» на эту тему представила «ведущая англоязычная газета Украины» «Kyiv Post», разместившая в своём YouTube-канале фильм «Крымская солидарность: борьба за свободу в оккупированном Россией Крыму».

Снова евреев выдают за крымских татар. Опять молчит вашингтонский Мемориальный музей Холокоста, из чьих архивов взята фотография. Более того, на этот раз фейк нашёл поддержку у более чем значимых структур — МИД Германии (спонсирует НПО «Европейская солидарность. Крым», разместившую фильм на своих ресурсах) и американского аналитического центра «Атлантический совет», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также отметила способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс. Так и в этот раз к своему сюжету, помимо фотографий еврее,в они решили добавить материалы с польскими солдатами, отметила представитель МИД.

1 апреля на брифинге Мария Захарова рассказала об очередной подделке украинских пропагандистов. По её словам, 25 марта на одном из официальных украинских Twitter-аккаунтов появился ролик об истории Крыма, в котором снимок из архивов американского Мемориального музея Холокоста снабдили пояснением про «депортацию сталинским режимом».

Ранее, как писал NEWS.ru, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Николай Гоголь является украинским писателем, а «российская пропаганда его принудительно записала в русские».