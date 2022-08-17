«Они сами решат»: Захарова о приглашении Гутерриша в ДНР и ЛНР Захарова: ДНР и ЛНР сами решат, приглашать ли им генсека ООН

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радиостанции Sputnik, что Донецкая и Луганская народные республики являются суверенными государствами, поэтому им решать, приглашать ли генсека ООН Антониу Гутерриша. По словам дипломата, несмотря на то, что сейчас Россия пришла им на помощь, республики ведут собственную политику.

Напомню, что Донецк и Луганск являются суверенными государствами, которые ведут, безусловно, свою политику. Конечно, сейчас они противостоят угрозе, противостоят вместе с нашей страной, которая пришла на помощь по их просьбе, но это суверенные государства. Поэтому приглашать им генсека ООН, направлять ли ему послание — решать соответствующим структурам ДНР и ЛНР, — сказала Захарова, отвечая на вопрос слушателя радио о приглашении Гутерреша в республики.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш объявил о подписании с Россией соглашения о вывозе зерна с Украины по Черному морю. Так называемая продуктовая сделка предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта, в том числе через Одессу. Кроме того, создается новый четырехсторонний Совместный координационный центр в Стамбуле для мониторинга реализации соглашения.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал исторической встречу в Стамбуле по продовольствию. Он отметил, что официальная Анкара очень многое сделала для координации переговоров России и Украины и в итоге удалось разрешить продовольственный кризис по всему миру, избавить многие страны от риска голода.