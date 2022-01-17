За сутки в Россию прибыли сорок самолётов с миротворцами из Казахстана

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За последние сутки на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях миротворческий контингент РФ из сил ОДКБ из Казахстана доставлен сорока самолётами ВКС России, сообщает Минобороны РФ.

Сорок самолётов военно-транспортной авиации ВКС России за прошедшие сутки доставили российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Республики Казахстан на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на аэродромах миротворцев торжественно встречали командование ВДВ и Ульяновского соединения ВДВ. По окончании торжественных митингов десантниками-миротворцами была проведена разгрузка вооружения, военной техники, имущества, после чего они совершили марши в пункты своей постоянной дислокации.

13 января Россия начала выводить свой военный контингент из республики, располагавшийся там в рамках миротворческой миссии ОДКБ. Первые подразделения российских десантников вылетели из аэропорта Алма-Аты.

Ранее самолёты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам — участницам ОДКБ.