За сутки в России скончался 161 пациент с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cf59474c-9fee-11ea-af8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России скончался 161 пациент с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 27 мая сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по распространению COVID-19.

Отмечается, что на данный момент с начала пандемии в РФ зафиксировано 3 968 летальных случаев у граждан с коронавирусом. В общей сложности в стране заразились инфекцией 370 680 в 85 регионах. 8 338 случаев заболевания было выявлено за последние 24 часа. У 3 398 новых заболевших болезнь проходит без симптомов.

По выздоровлению после лечения от коронавируса из больниц в РФ выписали 142 208 человек, 11 079 из них — за прошедшие сутки.

Как ранее передавал NEWS.ru, за минувшие 24 часа коронавирус был диагностирован ещё у 2140 человек в Москве. Об этом сообщает оперштаб.