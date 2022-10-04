Юрист назвал условия для тюремного срока за уклонение от мобилизации Юрист Трунов назвал условия для уголовного наказания за уклонение от мобилизации

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Уклонение от мобилизации наказывается по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях «Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» и подразумевает штраф от 500 до 3000 рублей. Согласно статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», при отсутствии законных оснований для освобождения от мобилизации это правонарушение влечет за собой штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет, заявил NEWS.ru президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его словам, отличие административного наказания от уголовного прописано в постановлении Пленума Верховного суда РФ.

Есть Пленум Верховного суда от 2008 года за № 3, он посвящен тому, как отличить административное наказание от уголовного. Уголовная ответственность наступает, если у подозреваемого или обвиняемого есть цель избежать обязанности нести военную службу. Просто неявка или неявка по уважительной причине не является основанием для административного правонарушения. Как пишет Верховный суд, уголовная ответственность — это неоднократные неуважительные неявки по повесткам, симуляция болезни, членовредительство, подлог документов или иной обман, — объяснил Трунов.

Эксперт отметил, что недавно принятые поправки в закон о мобилизации не касаются вопроса уклонения от службы. Речь шла о дезертирстве и ужесточении за него ответственности. С юридической точки зрения дезертирство и уклонение по повестке являются совершенно разными понятиями. Трунов пояснил, что военные не являются профессиональными юристами и до конца не понимают всей разницы, по этой причине возникает путаница.

Ранее военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский заявил, что жителям города, уклоняющимся от мобилизации, может грозить штраф в размере до 200 тысяч рублей или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Он также рассказал, что информация о максимальном штрафе в 3000 рублей не соответствует действительности.

Ранее на портале «Госуслуги» появилась форма подачи жалоб на решения о мобилизации. Заявления будут передаваться в призывную комиссию региона, где лицо, подавшее жалобу, состоит на учете.