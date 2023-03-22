«Я не человек, а глава ЦИК»: чем запомнился Владимир Чуров Бывший руководитель ЦИК знаменит эксцентричными высказываниями и скандалом вокруг выборов в 2011 году

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Владимир Чуров на открытии тематической выставки «Технологическое оборудование для выборов», 2009 год

Бывший глава ЦИК Владимир Чуров умер в возрасте 70 лет. Как сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Леонид Ивлев, более недели назад он перенес операцию после обширного инфаркта. Чуров занимал пост главы ЦИК почти десять лет — с 2007 по 2016 год, а свою политическую деятельность начал депутатом Ленсовета еще в годы существования СССР. С 2016 года и до самой смерти он трудился в Министерстве иностранных дел. NEWS.ru рассказывает, чем запомнился чиновник.

С чего начинал Чуров

Чурова многие помнят как главу Центральной избирательной комиссии, которой он руководил с 2007 по 2016 год. Туда его выдвинули по «партийной квоте» от ЛДПР, где он пробыл депутатом предыдущие четыре года.

Начинал свою политическую карьеру Чуров в качестве депутата Ленсовета. Позже, в начале 1990-х годов, он перешел на работу в комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, где проработал до 2003 года.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Владимир Чуров участвует в первом заседании обновленного состава ЦИК, 2011 год

Чуров говорил, что он не человек, а должность

Чуров запомнится своими яркими и порой эксцентричными высказываниями. К примеру, только вступив в должность председателя ЦИК, он пообещал сбрить бороду в случае нечестных выборов. Однако в 2013 году поменял свое решение и заявил, что от бороды никогда не избавится.

Его заявление «Я не человек, а член ЦИК Российской Федерации» также стало знаменитым. Так Чуров отзывался о работе в избирательной комиссии, имея в виду, что она его закалила.

Еще один исторический диалог произошел у экс-главы ЦИК с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым после подведения итогов выборов. Медведев назвал его волшебником, уточнив, что так называют его некоторые лидеры партий. «Я только учусь», — скромно ответил Чуров.

Какие скандалы связаны с председателем ЦИК

В 2011 году Чуров оказался в центре критики из-за подозрений в возможной фальсификации выборов в Госдуму. Последние стали поводом для крупных протестных выступлений в стране. Сразу три парламентские фракции (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия») внесли проект постановления о недоверии чиновнику. Однако он сохранил свой пост и покинул избирательную комиссию только в 2016 году, перейдя в МИД, где работал послом по особым поручениям.

Считал себя монархистом и коммунистом одновременно

В интервью журналу «Эхо планеты» в 2010 году председатель ЦИК поделился своими политическими взглядами: «По убеждениям... моим личным... я такой монархо-коммунист».

Однажды Чуров пожаловался журналистам, что его все обижают, а он не может ответить на критику в силу занимаемой должности.

«Обижают меня все. Они же прекрасно знают, что я на этой должности не могу ответить. Они меня истязают потому, что я им не могу ответить. Любой мой ответ может быть воспринят как агитация за или против», — заявил он.

ЦИК отреагировала на смерть Чурова. В Telegram-канале комиссии опубликовали соболезнования его родным и близким. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что Владимир Путин приносит свои соболезнования семье чиновника.