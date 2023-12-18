Взорвавшийся, как атомная бомба, танк ВСУ попал на видео «Писарь из штаба»: фугасная авиабомба уничтожила танк ВСУ под Запорожьем

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Писарь из штаба» опубликовал кадры уничтожения украинского танка на Запорожском направлении. По данным канала, военную машину разорвало после попадания в нее российской фугасной авиабомбы. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Танк разорвало на молекулы. Точное попадание ФАБа, — говорится в сообщении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал эксклюзивное видео уничтожения штурмовой группой спецназа «Ахмат» Вооруженных сил России опорного пункта ВСУ на Кременском направлении. На кадрах видно, как украинские военнослужащие пытаются сбить БПЛА-разведчик выстрелами из автоматов. Вслед за этим на позиции приходят российские бойцы, которые штурмом захватывают опорник. Обнаружить противника удалось с дрона.

До этого стало известно, что российские военнослужащие окружают Авдеевку в Донецкой Народной Республике, развивая наступление по флангам авдеевского укрепленного района. Также поступали сообщения о боях непосредственно в городской застройке. В свою очередь Вооруженные силы Украины пытаются перекинуть резервы и произвести ротацию. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.