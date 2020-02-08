https://static.news.ru/photo/eda1d5ae-4a1f-11ea-900e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Минпросвещения ввело новые требования к школьным учебникам. Также изменилась процедура оценки учебных пособий. Об этом сообщила «Российская газета».

По новым правилам школьные учебники будут оценивать государство. Министерство просвещения будет делать экспертизу за счёт государственного бюджета. Ранее оценку оплачивали сами издатели учебника. Кроме того, введена ответственность за экспертизу учебника. Данные эксперта будут указаны на обороте титульного листа.

Изменились требования к содержанию учебника: карты современной территории страны должны включать в себя правильные границы и территории субъектов, названия всех городов и государств должны быть корректными. Исключены ошибки и опечатки, недостоверные, а также неподтверждённые факты.

Также в учебнике не должна быть напечатана информация с неуважительным отношением к государству, органам власти, семейным ценностям и основным конфессиям. В учебнике исключена информация, оправдывающая насилие и жестокость.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в украинских учебниках нашли изображение актёра Киану Ривза и карту из компьютерной игры. Автор учебника по всемирной истории, в котором заметили актёра, признался, что хотел проверить детей на внимательность.