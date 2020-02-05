https://static.news.ru/photo/8aa1c356-4817-11ea-8b82-fa163e074e61_660.jpg Киану Ривз Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press

Игорь Щупак, автор учебника по всемирной истории, в котором появился американский актёр Киану Ривз на фотографии 1932 года, объяснил, как это произошло.

Щупак написал в Facebook, что решил сделать это намеренно, чтобы проверить детей на внимательность.

К сожалению, за два года использования этих учебников мем с Киану Ривзом увидели только сейчас, — отметил историк.

Он пояснил, что когда дизайнер показал ему изображение с Ривзом, профессор решил его так и оставить. Щупак также отметил, что в его учебниках есть QR-коды, исторические анекдоты и карикатуры. Он также планирует делать подобные книги для учеников 7 класса.

Киану Ривз появился в учебнике за 10 класс на известном снимке «Обед на небоскрёбе» с рабочими, которые сидят на поперечной балке и едят, не боясь упасть с высоты, писал NEWS.ru.