Карту фантастической страны из игры Skyrim нашли читатели в учебнике по географии, которым пользуются школьники на Украине. Об этом
Схема расположения провинций из вымышленного мира попала в раздел «Земля на планете и карте» пособия для шестиклассников. Учебник вышел в 2014 году по рекомендации Министерства образования. Его авторами стали Валерия Пестушко и Анна Уварова.
А вот игра Skyrim появилась в 2011 году и стала пятой частью серии The Elder Scrolls. Её суть заключается в том, что участники исследуют фантастический мир материка Тамриэль, а само действие происходит в провинции Скайрим (Край неба).
Сюжет многоплановой игры развивается вокруг рождения дракона Алдуина в Скайриме. Он становится главной целью игрока, который победит, если убьёт Алдуина и других драконов.
Ранее похожая ситуация возникла с украинским учебником истории. Пользователи обнаружили там фото, датированное 1932 годом, на котором позировал голливудский актёр Киану Ривз.
Как писал NEWS.ru, Игорь Щупак, автор учебника по всемирной истории, в котором появился Ривз, объяснил, как это произошло.
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