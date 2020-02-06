https://static.news.ru/photo/5151e5d0-48bd-11ea-a90f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Skyrim

Карту фантастической страны из игры Skyrim нашли читатели в учебнике по географии, которым пользуются школьники на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Схема расположения провинций из вымышленного мира попала в раздел «Земля на планете и карте» пособия для шестиклассников. Учебник вышел в 2014 году по рекомендации Министерства образования. Его авторами стали Валерия Пестушко и Анна Уварова.

А вот игра Skyrim появилась в 2011 году и стала пятой частью серии The Elder Scrolls. Её суть заключается в том, что участники исследуют фантастический мир материка Тамриэль, а само действие происходит в провинции Скайрим (Край неба).

Сюжет многоплановой игры развивается вокруг рождения дракона Алдуина в Скайриме. Он становится главной целью игрока, который победит, если убьёт Алдуина и других драконов.

Ранее похожая ситуация возникла с украинским учебником истории. Пользователи обнаружили там фото, датированное 1932 годом, на котором позировал голливудский актёр Киану Ривз.

Как писал NEWS.ru, Игорь Щупак, автор учебника по всемирной истории, в котором появился Ривз, объяснил, как это произошло.