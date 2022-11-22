Второе за час землетрясение произошло на Камчатке

Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

Второе за час землетрясение произошло в районе поселка Усть-Камчатск на востоке Камчатки. Оно было зафиксировано в 10:25 по местному времени (01:25 мск), его магнитуда составила 5,4. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Около 09:45 по местному времени в Камчатском заливе произошло замлетрясение магнитудой 5,7. Позднее ученые уточнили, что магнитуда толчка составла 6,0.

Очаг второго землетрясения находился почти в том же месте, что и первое, в 87 километрах от поселка Усть-Камчатск. Глубина залегания составила 17 километров.

Кроме того, утром 22 ноября произошло землетрясение на курильском острове Итуруп в 181 километре к востоку от села Рейдово. Примерно через 10 минут после первого сейсмособытия зарегистрировали второе магнитудой 4,7. Эпицентр землетрясения находился в той же точке.

Ранее стало известно, что в девяти километрах от чилийского порта Лебу в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались в провинции Био-Био.

Также сообщалось, что в западной части Непала произошло землетрясение магнитудой 5,6. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, еще пятеро пострадали. По данным полиции, трагедия произошла в результате обрушения здания, вызванного землетрясением. Пострадавшие госпитализированы.