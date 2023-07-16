SHOT: ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает об атаке ВСУ автомобильного пункта пропуска в Курской области. По данным канала, 15 июля по АПП было запущено два снаряда. SHOT утверждает, что разрушений не зафиксировано, пострадавших нет. Минобороны РФ и власти региона эту информацию не комментировали.

Канал уточняет, что накануне днем два снаряда калибра 122 мм упали вблизи МАПП «Крупец», расположенном в 100 метрах от государственной границы.

Сегодня, 16 июля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов на Севастополь: два беспилотника были уничтожены средствами противовоздушной обороны, а еще пять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также были уничтожены два безэкипажных катера.

Во время атаки прекращалось движение паромов и катеров в Севастопольской бухте, сейчас ограничения сняты. Чиновник назвал атаку дронов массированной и продолжительной.

14 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Курчатове рухнул беспилотник с бомбой. По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, незначительные повреждения получил один многоквартирный дом. Курчатов находится в четырех километрах от Курской АЭС.