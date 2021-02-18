«Всенародно любимый актёр»: Володин о смерти Мягкова

https://static.news.ru/photo/b3ae80c6-71cf-11eb-b87e-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Фото: kinopoisk.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни актёра Андрея Мягкова. Политик отметил, что образы артиста навсегда останутся в сердцах поклонников.

Всенародно любимый актёр, он сыграл десятки ролей в театре и кино. Образы, которые Андрей Мягков создал в фильмах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Дни Турбиных», «Служебный роман» <...>, навсегда останутся в сердцах зрителей, — высказался Володин.

Председатель Госдумы также выразил глубокие соболезнования родным и близким почившего актёра. Его слова приводит «Парламентская газета».

Актёр театра и кино, режиссёр, народный артист РСФСР Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге. В одном из любительских спектаклей химико-технологического института его заметил педагог Школы-студии МХАТ. В 1965 году Мягков получил диплом этого учебного заведения и стал актёром театра «Современник».

За почти полувековую карьеру Мягков снялся почти в 60 картинах, однако в 2010-м объявил о том, что навсегда уходит из кино, поскольку выступает решительно против современного российского кинематографа, который, как он заявил, слишком американизировался и не имеет больше какой-либо идентичности и самобытности. Артист скончался на 83-м году жизни.

Ранее NEWS.ru писал, что народная артистка РСФСР Светлана Немоляева прокомментировала новость о смерти актёра Андрея Мягкова. Она отметила, что их связывали творческие, но не дружеские отношения. По словам актрисы, это был один из лучших её партнёров на съёмочной площадке.