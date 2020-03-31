https://static.news.ru/photo/dec67d96-7346-11ea-bb5b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поручено запустить на сайте госуслуг специальную форму, куда вернувшиеся из других стран россияне смогут вносить данные о месте своего проживания на период карантина или самоизоляции.
Обеспечить передачу получаемых данных в рабочую группу Государственного совета РФ. Срок — 30 марта 2020 года, — говорится в поручении правительства.
Кроме того, Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору поручено с 3 апреля запустить рассылку смс-уведомлений для нарушителей карантина.
Как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы приняли законопроект, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Нарушителю карантина, который своими действиями вызвал массовое заболевание или создал угрозу для его распространения, теперь грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишение свободы до двух лет.