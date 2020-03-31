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Ни один из судей Конституционного суда Российской Федерации не выразил особого мнения по заключению о поправках в Основной закон страны.

Из регламента КС РФ следует, что текст особого мнения должен быть предоставлен не позднее 14 дней со дня провозглашения или принятия. Такой порядок используется при разрешении дела без проведения слушания....