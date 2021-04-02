Все желающие граждане РФ смогут привиться вакциной «Спутник V» до июня

https://static.news.ru/photo/c9b9f16a-93a4-11eb-9781-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все желающие граждане России смогут до июня привиться отечественным препаратом от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом в пятницу, 2 апреля, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

Глава РФПИ отметил, что программа по вакцинации реализуется активно и, безусловно, с фокусом на россиян. Дмитриев при этом подчеркнул, что также часть произведённых сывороток поставляется на внешние рынки. По его словам, согласно текущим оценкам, Россия является одним из мировых лидеров по уровню вакцинации. Пройти через эту процедуру уже до июня смогут все желающие жители страны. В этом гражданам помогут производственные возможности, которые есть в РФ и за рубежом.

По поводу производства вакцины Дмитриев сказал, что РФПИ активно сотрудничает с российскими компаниями. В частности, за три месяца был построен «Спутник Технополис» при содействии фирмы «Р-Фарм». Международное производство также налаживается в соответствии с поручением национального лидера.

Уже есть договорённости с 10 странами, с 20 производителями, включая крупнейших производителей в мире. Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, и в апреле многие из этих предприятий выйдут на полную мощность, — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что Россия способна обеспечить весь мир вакциной «Спутник V». По его словам, качество и безопасность вакцины не вызывают у него сомнений.