ВС РФ за сутки сбили почти 50 БПЛА и 10 реактивных снарядов в зоне СВО ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 125 районах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России за сутки сбили 49 украинских беспилотников, а также 10 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в зоне проведения военной операции, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 125 районах, потери противника на пяти направлениях составили до 580 человек личного состава.

Всего в течение суток сбито 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Токмак Запорожской области, Новая Каховка, Каиры и Алешки Херсонской области, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что ВС России отразили пять атак на Купянском направлении, а также сбили вертолет Ми-8 ВСУ в районе города Орехова Запорожской области. Также в ведомстве отчитались об успешной работе ПВО, отразившей попытку массированного удара беспилотниками по объектам в Крыму.

По данным военного ведомства, потери противника на Донецком направлении составили до 290 военных, на Краснолиманском — до 100 военных, на Южно-Донецком — до 90 военных, на Херсонском — до 65 военных, на Купянском направлении — до 35. Общее число убитых и раненых украинских военнослужащих, по оценкам Минобороны, может достигать 580 человек.

Ранее сообщалось, что разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. В ходе операции были уничтожены военнослужащие противника и наемники.