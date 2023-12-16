Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Разведчики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при поддержке бронегруппы захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском, рассказали ТАСС в Минобороны России. В ходе операции были уничтожены военнослужащие противника и наемники.

В ведомстве пояснили, что разведгруппа прибыла в указанную точку на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ. После проведения разведки с воздуха при помощи БПЛА бойцы разделились для нанесения ударов по группам ВСУ и наемников.

Боевые машины десанта с разных сторон накрыли в огневом мешке живую силу противника. По завершении огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Вооруженные силы России достигли определенных успехов на Артемовском направлении. По их информации, ВС РФ заняли немалую часть окопов, однако украинские подразделения продолжают держать оборону. Кроме того, сообщалось, что российские военные взяли под свой контроль авдеевскую промзону. Минобороны РФ информацию не комментировало.