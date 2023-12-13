«Заняли немалую часть»: на Украине признали успехи ВС РФ под Артемовском DeepState: ВС России заняли немалую часть окопов под Артемовском

Вооруженные силы России достигли определенных успехов на Артемовском направлении, сообщил украинский аналитический ресурс DeepState. По его информации, ВС РФ заняли немалую часть окопов, однако украинские подразделения продолжают держать оборону. В настоящий момент продолжаются бои за одну из высот.

Бахмутское направление — южнее Бахмута (украинское название Артемовска. — NEWS.ru) на дачах, враг имел успех. Продолжаются бои <...> Силам обороны пока удается удержать позиции, хоть враг и занял немалую часть окопов рядом, — говорится в сообщении.

Ранее отряд «Камертон», сформированный из бывших бойцов ЧВК «Вагнер», осуществил первый штурм украинских позиций к западу от Артемовска. По словам командира подразделения с позывным Пресс, операция прошла успешно. У солдат ушло всего шесть минут на то, чтобы зайти на высоту и вступить в бой, добавил он.

Пресс уточнил, что успех этой операции был особенно важен, так как взятые позиции помогут российским силам развить наступление на Артемовском направлении. После штурма окопов необходимо обеспечить прикрытие, которым займутся непосредственно бойцы «Камертона», а также 4-я бригада.