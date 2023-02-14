ВС РФ уничтожили часть казнившего российских пленных отряда ВСУ «Русская весна»: ВС РФ уничтожили часть отряда ВСУ, казнившего российских пленных в Макеевке

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Часть отряда Вооруженных сил Украины, устроивших казнь российских солдат в Макеевке, были уничтожены, сообщает «Русская весна» (РВ). По данным портала, это сделали мотострелки группировки «О».

Они взяли штурмом позиции ВСУ, двигаясь с боями в направлении Красного Лимана. В ходе боя к ним попал с тяжелым ранением в бедро украинец из 80 ОДШБр — подразделения, бойцы которого расстреляли российских военных в Макеевке.

Раненый умер по пути в госпиталь. Остальные военные ВСУ были уничтожены в ходе атаки.

Ранее в Сети появилось видео, на котором показан, предположительно, расстрел украинскими солдатами российских военных, сдавшихся в плен. На кадрах человек с автоматом на украинском языке спрашивал у бойца, к какому подразделению они относятся, после чего, не дождавшись ответа, выстрелил ему в голову. На видео также показаны еще двое военных, лежащих на снегу.

Сообщалось, что видео с расстрелом безоружных российских военнопленных снял 26-летний кадровый военный ВСУ Сергей Макаренко, который является уроженцем села Красноборка Житомирской области. Сам Макаренко записал видео, на котором подтвердил свою причастность к расстрелу солдат и сказал, что гордится тем днем. При этом, по словам украинского военного, российские солдаты не сдавались в плен. В Минобороны эту информацию пока не подтвердили.