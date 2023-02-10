Установлена личность убийцы безоружного российского военнопленного RT: видео расстрела российских пленных снял кадровый военный ВСУ Макаренко

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеканал RT сообщает, что видео с расстрелом безоружных российских военнопленных снял 26-летний кадровый военный ВСУ Сергей Макаренко, который является уроженцем села Красноборка Житомирской области. Сам Макаренко записал видео, на котором подтвердил свою причастность к расстрелу солдат и сказал, что гордится тем днем. При этом, по словам украинского военного, российские солдаты не сдавались в плен. В Минобороны эту информацию пока не подтвердили.

Пленные — это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было, чтобы они пришли к нам, сложили оружие и сказали: «Мы сдаемся», — заявил Макаренко.

Ранее в Сети появилось видео, на котором показан, предположительно, расстрел украинскими солдатами российских военных, сдавшихся в плен. На кадрах человек с автоматом на украинском языке спрашивал у бойца, к какому подразделению они относятся, после чего, не дождавшись ответа, выстрелил ему в голову. На видео также показаны еще двое военных, лежащих на снегу.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кадры предполагаемого расстрела российских военнопленных доказательством преступлений украинской стороны. Дипломат заявила, что Москва требует от международных организаций выступить с осуждением Киева и провести расследование. В России разбирательство уже инициировал Следственный комитет.