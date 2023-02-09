В Сети появилось видео расстрела сдавшегося в плен военнослужащего ВС РФ В Сети опубликовано видео расстрела украинским солдатом сдавшегося в плен военного ВС РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Telegram-каналах появилось видео, на котором показан расстрел, предположительно, украинским солдатом военнослужащего ВС РФ, сдавшегося в плен. На кадрах видно, что человек с автоматом по-украински спрашивает у бойца, к какому подразделению относятся военные. Не дождавшись ответа, он стреляет ему в голову.

На кадрах видны еще двое пленных военных, лежащих на снегу. Судя по разговору украинских солдат, в руке одного из них граната. Рядом с другим военным видны следы крови. О судьбе этих солдат пока ничего неизвестно.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на котором были показаны, предположительно, украинские солдаты, приказавшие пленным российским военным лечь на землю. На втором видео с беспилотника были показаны их тела на залитой кровью земле.

После этого МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего. Представитель ведомства Мария Захарова назвала видеокадры вероятного расстрела пленных доказательством преступлений украинских неонацистов. Она обвинила Украину в нарушении международного права, в том числе Женевской конвенции.

В Минобороны России заявили, что убийство российских военнопленных является намеренным и его не удастся представить трагическим исключением. Согласно заявлению ведомства, данное происшествие подтверждает живодерскую сущность нынешнего киевского режима и его сторонников.

Ранее сообщалось, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине занялась изучением видео, на котором, предположительно, украинские военные расстреливают российских пленных. Во всемирной организации подчеркнули, что все подобные происшествия должны быть расследованы должным образом.