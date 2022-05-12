Временного поверенного Нидерландов вызвали в МИД России Россия заявила протест временному поверенному Нидерландов в связи с незаконной коммерческой деятельностью

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Временного поверенного Нидерландов в России Мартейна Элгерсму вызвали в МИД РФ, чтобы заявить протест в связи с незаконной коммерческой деятельностью в помещениях генерального консульства королевства в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте российского дипведомства. Дипломата призвали не нарушать Венскую конвенцию.

Мартейну Элгерсме было указано на недопустимость использования консульских помещений в целях, несовместимых с выполнением консульских функций, а также на необходимость принятия исчерпывающих мер для недопущения нарушений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, — говорится в сообщении.

Накануне МИД России отреагировал на нападение в Варшаве на посла РФ Сергея Андреева. Москва выразила решительный протест в связи с произошедшим, а также потребовала организовать церемонию возложения венка, обеспечив участникам полную безопасность, сообщили в ведомстве.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что произошедшее отражает «курс Запада на реинкарнацию фашизма».