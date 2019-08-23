https://static.news.ru/photo/56d40186-c58d-11e9-a1d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Медики рассказали, что их не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Архангельской области заражены радиацией.

Они нам врали, что до 17:30 никто в области не знал, что идёт радиоактивное заражение. Да неужели! Все датчики сработали, мэрия в тот же день выпустила на сайте сообщение о том, что пошла радиация. Правда, в тот же день удалила его, — сказал один из врачей «Медузе».

Также отмечается, что в отделении, где находились заражённые, лежали и обычные пациенты. У одного из сотрудников Архангельской областной больницы выявили цезий.

Наличие радиации в организме врача объяснили его недавней поездкой в Таиланд. Ему сказали, что там же недалеко находится и Япония, сообщает argumenti.ru .

Ты просто наелся там фукусимских крабов, — объяснили ему.

Взрыв на полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа. Российские власти в разные моменты времени предоставляли противоречивую информацию об инциденте, так, число погибших в официальных сообщениях изменилось с двух до пяти.

Как ранее писал News.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о фактах радиационного заражения пострадавших при взрыве в Архангельской области.