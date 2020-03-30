https://static.news.ru/photo/80b26e3e-72d5-11ea-ab70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин рассказал, что в «самом печальном сценарии» распространения коронавируса в России, карантин может продлиться около 18 месяцев.

Он отметил, что пандемия начнёт угасать, когда у около 70% населения появится иммунитет к коронавирусной инфекции. По словам Захара Лейкина, в силу разных обстоятельств, на создание вакцины и её официального утверждения может уйти приблизительно полтора года, сообщает RT.

До того времени, пока не изобретут вакцину, люди должны соблюдать простые меры безопасности: мыть руки, избегать контактов, соблюдать дистанцию, а также режим самоизоляции.

Врач уточнил, что карантин необходим не только для того, чтобы население не заразилось вирусом, а прежде, чтобы снизить нагрузку на больницы, реанимации и медицинский персонал.

Захар Лейкин сообщил, что скорее всего, в России число заразившихся достигнет приблизительно 20 тысяч человек. А ситуация наладится к концу июля.

Так показывает динамика китайской эпидемии. Другие сценарии мы не можем оценить, потому что только в этой стране эпидемия уже достигла спада, — отметил врач в интервью RT.

Ранее NEWS.ru писал о том, что москвичи, заразившиеся коронавирусом и проходящие лечение на дому, будут обязаны регулярно сообщать о своей геолокации. В столице уже обнаружили четырёх пациентов, которые нарушили режим самоизоляции. Они направлены в стационар.