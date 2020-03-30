Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин рассказал, что в «самом печальном сценарии» распространения коронавируса в России, карантин может продлиться около 18 месяцев.
Он отметил, что пандемия начнёт угасать, когда у около 70% населения появится иммунитет к коронавирусной инфекции. По словам Захара Лейкина, в силу разных обстоятельств, на создание вакцины и её официального утверждения может уйти приблизительно полтора года,
До того времени, пока не изобретут вакцину, люди должны соблюдать простые меры безопасности: мыть руки, избегать контактов, соблюдать дистанцию, а также режим самоизоляции.
Врач уточнил, что карантин необходим не только для того, чтобы население не заразилось вирусом, а прежде, чтобы снизить нагрузку на больницы, реанимации и медицинский персонал.
Захар Лейкин сообщил, что скорее всего, в России число заразившихся достигнет приблизительно 20 тысяч человек. А ситуация наладится к концу июля.
Так показывает динамика китайской эпидемии. Другие сценарии мы не можем оценить, потому что только в этой стране эпидемия уже достигла спада, — отметил врач в интервью RT.
Ранее NEWS.ru писал о том, что москвичи, заразившиеся коронавирусом и проходящие лечение на дому, будут обязаны регулярно сообщать о своей геолокации. В столице уже обнаружили четырёх пациентов, которые нарушили режим самоизоляции. Они направлены в стационар.
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