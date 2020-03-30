https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник провёл совещание с руководителями профильных комитетов по защите от негативного влияния распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.

Речь идёт о комитетах, которые участвуют в подготовке проектов законов, направленных на защиту россиян и поддержки малого и среднего бизнеса от негативного влияния пандемии.

Сообщается также, что 31 марта Госдума начнёт совещание раньше обычного, в 10:00 мск. Парламентарии планируют рассмотреть пакет законов, которые направлены на оказание мер содействия семьям с детьми, предоставление правительству дополнительных полномочий в чрезвычайной ситуации. Кроме того, внести корректировки планируется и в Уголовный Кодекс, которые направлены на ужесточение ответственности за нарушение карантина.

Аналогичные изменения планируется внести и в КОАП. Также в целях поддержки малого и среднего предпринимательства будут рассмотрены изменения в налоговое законодательство и Бюджетный кодекс, — сказал по итогам обсуждения Вячеслав Володин.

В совещании участвовали также глава комитета по законодательству и государственному строительству Павел Крашенинников, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сейчас в России подтверждены 1836 случая заражения коронавирусом, 66 человека выписаны из больниц, 9 умерли. Из них на Москву 1226 случаев заболевания, шесть человек скончались, выписаны 28 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что штрафы за нарушения карантина в России составят до 1 млн рублей.