Военный эксперт указал на предпосылки завершения СВО летом Военэксперт Матвийчук: конфликт на Украине близится к завершению

Фото: МО РФ

Ситуация на Украине зашла в период предрешения, поделился мнением с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ближайшие несколько месяцев станут решающими для конфликта. По его оценкам, в Европе понимают, что у Киева есть лишь две опции: либо сесть за стол переговоров с Россией, либо капитулировать.

[Жозеп] Боррель исходит из того, что ситуация на Украине действительно зашла в период предрешения. Украина должна переговориться с Россией на определенных условиях или капитулировать. Он это прекрасно понимает. Эту риторику он скрывает под европейской солидарностью, говоря о том, что Европа должна помогать Украине, — сказал он.

По оценкам Матвийчука, Боррель понимает, что Украине уже ничего не поможет. Союзники ожидают от Киева оперативного решения, которое смягчит удар не только по нему, но и по всей Европе, отметил он.

Сейчас ВС РФ уже идут медленно, но верно по Харьковскому направлению, Запорожскому и Херсонскому направлениям, — указал специалист.

Боррель ранее заявил, что ближайшие несколько месяцев решат исход украинского конфликта. По его словам, Запад обязан активизировать военную помощь Киеву.