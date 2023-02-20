Военный эксперт рассказал, как Россия научилась обходить санкции Запада Военный эксперт Клинцевич рассказал о закупке Россией микрочипов в Китае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия научилась обходить экономические санкции Запада в доступе к современным технологиям, обеспечив закупку через дружественный Китай, рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. В качестве примера он привел в беседе с ИА SM.News ситуацию с закупкой микрочипов для российского производства, которая теперь осуществляется через Азию.

Сейчас важным являются ресурсы. Даже не технологии. Раньше были технологии. Сейчас технологии стали более-менее доступны. Нет каких-то сверхсложных технологий, которые нельзя заместить. Мы это видим. Они нам пытаются рассказать: мы вам перекрываем микрочипы. Да никаких вопросов нет. Мы через третьи страны, через Китай все это закупаем, — пояснил военный эксперт.

По словам Клинцевича, ресурсы сейчас намного важнее, чем технологии. Так, Запад не стал вводить санкции на поставки титана, так как Европа зависит от данного ресурса из России. Эксперт уточнил, что Москва могла бы ввести ответные санкции и тогда по Западу был бы нанесен мощный удар. Но и здесь есть некоторые нюансы: в мире все зависят друг от друга. Поэтому Клинцевич отметил, что пострадать может и сама страна, которая вводит санкции.

Зависимость на самом деле в мире достаточно серьезная друг от друга. И одномоментно обрушить связи будет невозможно. Как сказали мне экономисты старой школы, мы могли бы нанести себе ущерб, если бы сами перекрыли. А если нам пытаются сделать внешне, это невозможно, мы всегда найдем доступ к ресурсам и технологиям, — заключил эксперт.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ранее предположил, что ряд стран помогает России в обходе санкций. Это связано с тем, что в третьи страны был увеличен экспорт из Европы. В ЕБРР заподозрили Россию в нежелательных для западных стран связях с соседними государствами.