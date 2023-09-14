Военный эксперт предрек усиление атак дронов ВСУ к ноябрю Военный эксперт Леонков: атаки дронов ВСУ могут усилиться к выборам в США

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины могут усилить атаки беспилотников по российской территории к ноябрю, когда в США начнется кампания по выборам президента, рассказал в беседе с ИА SM.News военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, после провала контрнаступления Киев вынужден будет выставлять атаки дронов в качестве своих «военных успехов».

Противник будет продолжать эти атаки, потому что ничего более эффективного в медийном поле сейчас для него не существует. <...> Ноябрь, когда стартуют американские выборы, не за горами. Им нужно показать результат, — подчеркнул Леонков.

Он добавил, что атаки БПЛА — это единственное, что сегодня может противопоставить Киев в ответ на российское успешное подавление укрепрайонов ВСУ, на отражение «мясных атак» и на удары по промышленной инфраструктуре.

Кроме того, по мнению эксперта, активизация украинских БПЛА может сыграть на руку Джо Байдену в его предвыборной борьбе.

Может быть, украинской стороне зачтут такую активность, может быть, это станет той самой «положительной повесткой» Джо Байдена. Видите, мы помогаем, и Украина «эффективно борется» с Россией посредством таких террористических атак, — пояснил аналитик.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что за разработкой и производством высокотехнологичного оружия Украины стоит Великобритания. Таким образом специалист прокомментировал информацию Киева о разработке в стране новых беспилотников и роботизированного оружия.