Военный эксперт описал характеристики российской крылатой ракеты X-32 Военный эксперт Сивков описал характеристики российской крылатой ракеты X-32

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Российская крылатая ракета X-32 пришла на смену Х-22, которая уже устарела и стала уязвимой для систем ПВО, сообщил военный эксперт Константин Сивков в разговоре с ИА SM-News. Модель Х-32 весит почти семь тонн и может бить по наземным целям, подчеркнул специалист.

Она весит около семи тонн. Боевая часть — одну тонну. У таких ракет есть режим стрельбы по наземным целям. Они бьют по наземным объектам, — сказал Сивков.

Он добавил, что российская армия также использует высокоточные ракеты «Калибр» и «Оникс», вторые — в ограниченном количестве.

26 июня Минобороны РФ сообщило об ударах «Калибрами» по учебным центрам ВСУ. По данным ведомства, в результате атаки были ликвидированы 65-я и 66-я мотопехотные бригады, а также 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ.

До этого, 20 июня, сообщалось о применении на Украине новых высокоточных авиационных ракет «305». Их использовали ударные вертолёты Ми-28НМ.