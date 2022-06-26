Минобороны сообщило об ударах «Калибрами» по учебным центрам ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ нанесли удары высокоточным оружием по трем центрам подготовки украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга. По данным ведомства, в результате атаки были ликвидированы 65-я и 66-я мотопехотные бригады, а также 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов ВСУ.

Высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра Вооруженных сил Украины в районе Старичи Львовской области, — заявил Конашенков.

Он добавил, что указанные подразделения завершали подготовку в учебных центрах, таким образом ВС РФ предотвратили их переброску в зону боевых действий.

9 июня Воздушно-космические силы России уничтожили учебный центр ВСУ в районе города Новоград-Волынский Житомирской области с помощью высокоточных ракет. В данном центре проходили переподготовку иностранные наемники. Конашенков тогда добавил, что в течение суток также были уничтожены два пункта управления украинской армии.