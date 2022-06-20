Россия использовала на Украине новые высокоточные ракеты РИА Новости: Россия использовала на Украине новые высокоточные авиационные ракеты «305»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Россия для уничтожения важных военных объектов Украины в рамках спецоперации применила новые высокоточные авиационные ракеты «305». Их использовали ударные вертолеты Ми-28НМ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты «305». Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, ракеты «305» могут отклоняться от линии прицеливания не более чем на два метра. Данный вид ракет впервые был показан на выставке «Армия-2021». Дальность их полета составляет 14,5 км при стартовом весе в 105 кг.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации РФ на Украине Воздушно-космические силы (ВКС) России использовали новейшие истребители пятого поколения Су-57, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он отметил, что самолеты неоднократно поднимались в воздух как в одиночку, так и в составе группы. Действия экипажей были крайне эффективными, добавил Борисов.