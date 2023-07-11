Военный эксперт назвал преимущества российских подлодок перед американскими Военный эксперт Дандыкин: российские подлодки лучше западных по оснащению и глубине погружения

Фото: МО РФ

Российские атомные подводные лодки по праву можно считать гордостью военно-морского флота России, заявил в беседе с «360» военный обозреватель, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, головной подводный крейсер К-561 «Казань», АПЛ специального назначения «Белгород», которую называют подлодкой Судного дня, а также крейсер «Генералиссимус Суворов» и многоцелевые суда проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск», «Северодвинск» и другие во многом превосходят американские субмарины.

Это субмарины IV поколения, которые могут решать различные задачи. Они вооружены ракетными комплексами «Калибр», противокорабельными ракетами «Оникс» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что по ряду параметров российские подлодки имеют весомые преимущества перед многоцелевыми американскими субмаринами типа «Вирджиния». Так, последние имеют вдвое меньшую рабочую глубину погружения, а также способны нести меньше ракет.

Кроме того, у России есть судно, которое предназначено для несения атомных подводных дронов «Посейдон» — атомная подводная лодка специального назначения «Белгород», самая большая подлодка в мире, — подчеркнул специалист.

Он также напомнил, что российские специалисты разрабатывают семейство дизель-электрических подлодок проекта «Лада», которые он назвал будущим неатомного подводного флота. Так, по словам эксперта, уже спущены на воду субмарины «Кронштадт» и «Великие Луки».

Ранее генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит рассказал, что в России планируют заменить существующие стратегические атомные подводные крейсеры класса «Борей» новыми субмаринами после 2037 года, в настоящее время идут работы над проектом новой подлодки «Арктур».