Военная прокуратура потребовала заблокировать сайт ООН

Фото: Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

19-я военная прокуратура армии во Владимирской области потребовала заблокировать новостной сайт Организации Объединенных Наций, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Ленинского районного суда во Владимире. В качестве заинтересованного лица указано управление Роскомнадзора по Владимирской области. В публикации говорится, что информация, опубликованная на сайте, должна быть запрещена. Причины подачи иска не называются.

Помимо сайта ООН 19-я военная прокуратура потребовала заблокировать доступ к сайту турецкого агентства Anadolu, а также к порталу fmnews.ru. Само дело будет рассмотрено на судебном заседании, которое пройдет 27 января. В публикации говорится, что решение будет приниматься единолично судьей Ленинского районного суда Владимира.

Авторы портала «Довод» также заметили, что ранее тот же суд рассматривал иски об ограничении доступа к мессенджеру Telegram, изданиям Arbat Media и «Общая газета», соцсети Maxpark, порталу FreeRuTube и другим ресурсам.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту tvrain.tv на постоянной основе. Как заявили в ведомстве, причиной послужило многократное размещение запрещенного контента, в том числе якобы недостоверной информации о военной операции на Украине. До этого РКН заблокировал новый интернет-портал телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).