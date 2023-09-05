Военэксперт заявил, что ВСУ уже проиграли свое наступление Военэксперт Тимошенко: потери ВСУ под Работино ставят крест на их «контрнаступе»

Фото: МО Украины

ВСУ вынуждены вводить в бой в попытке прорыва российской обороны свои вторые эшелоны, это говорит о том, что стратегически украинские военные уже проиграли свое наступление, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник Михаил Тимошенко. Такую точку зрения он высказал, комментируя положение под Работино на Запорожском участке фронта, где при очередной попытке прорыва ВСУ понесли потери, попав в огневой мешок.

Как строится прорыв обороны противника, то есть нашей обороны? Сначала идет разведка боем. Нащупали стык подразделений, в который вроде можно проскочить, — туда наносится удар. Если артиллерией не кроют двойным огневым валом на манер Великой Отечественной (но сегодня такого у ВСУ не получается) — значит, бей в стык. Стыки — это золотое дно, если удается нащупать их, — пояснил Тимошенко.

Дальше, по его словам, идет эшелон прорыва, в котором находятся войска, пробивающие линию обороны.

А за ними идет еще один эшелон — расширения этого прорыва. Он сворачивает прорванные фланги противника и расширяет прорыв. Все, после этого он выходит к нам в оперативную глубину. Так в теории по науке. А сейчас ВСУ практически уже бросили в бой свой второй эшелон, который был предназначен для расширения прорыва и выхода в наши тылы. Но никакого прорыва у них еще нет. Побили их, побили. Не хватило им сил, техники, личного состава. Стратегически они уже свое наступление проиграли, — подчеркнул эксперт.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины попали в огневой мешок в селе Работино и понесли «колоссальные» потери из-за массированных ударов со стороны российских войск.