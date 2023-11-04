Военэксперт рассказал о «непростой ситуации» в районе Херсона Военэксперт Дандыкин: ВСУ концентриются вокруг Херсона

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

ВСУ активизируют свои действия вокруг Херсона, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, украинская армия готовит высадочные средства и подтягивает подразделения морпехов. Он отметил, что значимых успехов у Киева на этом участке фронта нет.

Непростая ситуация складывается в районе Херсона, где ВСУ пытаются высадить подразделения на левом берегу Днепра. Это все находится под огнем нашей артиллерии и авиации. Значимых успехов у Украины на этом участке нет, их сбрасывают в воду, — сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что ВС РФ выбивают ВСУ из опорных пунктов, особенно в районе Купянска и Красного Лимана.

Надеюсь, что наша активная оборона с наступлением зимы перейдет в более активное наступление. Нельзя Киеву позволить уйти в оборону, а наступать чрезвычайно трудно после дождей, по этому месиву, — почеркнул он.

В Минобороны России до этого отметили, что группировка российских войск «Днепр» с помощью буксируемых гаубиц Д-20 ежедневно срывает ротации подразделений Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. По данным ведомства, артиллерийские расчеты наносят огневое поражение по перемещениям личного состава украинских сил и подходящим резервам противника на правом берегу Днепра.