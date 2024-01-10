Военэксперт объяснил, почему «Ланцеты» несут смертоносную угрозу для ВСУ Военный эксперт Клинцевич назвал «Ланцеты» самым опасным оружием для ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Ударные беспилотники комплекса «Ланцет» несут серьезную угрозу для украинских военных, рассказал NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, дроны-камикадзе оказались совершенно не подвержены атакам систем РЭБ.

Дроны «Куб», которые в Америке недавно назвали серьезной проблемой для ВСУ, способны обездвиживать тяжелые танки, выводя из строя их двигатели. Но на мой взгляд, украинские войска испытывают больше проблем с ударными беспилотниками комплекса «Ланцет». Дроны оказались совершенно не подвержены атакам систем РЭБ. Несмотря на десятки попыток, эффективно поражать российские дроны украинские войска так и не сумели. И это большая проблема для них, потому что «Ланцеты» уничтожают сами зенитные установки, которые и должны эти беспилотники сбивать, — сказал Клинцевич.

Военный эксперт отметил, что сейчас ВС РФ активнее всего используют в зоне СВО «Ланцеты», так как они способны пролетать максимальную скорость — до 80 километров. По мнению эксперта, это их главная особенность и преимущество.

Ранее американский журнал назвал обновленные российские беспилотники «Куб» ночным кошмаром для Украины. По словам авторов статьи, боеголовки, которыми оснащены эти дроны, изготовлены из взрывчатого вещества в 1,7 раза мощнее тротила.