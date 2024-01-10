Обновленный российский беспилотник назвали кошмаром для Украины Newsweek: обновленные российские БПЛА «Куб» станут кошмаром для Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модернизированные российские беспилотники «Куб» могут стать «ночным кошмаром» для Украины, говорится в статье, опубликованной Newsweek. По словам авторов, боеголовки, которыми оснащены эти дроны, изготовлены из взрывчатого вещества в 1,7 раза мощнее тротила.

Первоначальная версия «Куб-БЛА», представленная в 2019 году, уже обладала определенными потрясающими функциями. <...> Вероятно, обновленная версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине, — говорится в публикации.

Издание также привело слова президента концерна «Калашников» Алана Лушникова о том, что Минобороны России уже получило первую партию более мощных ударных дронов «Куб». По его словам, это серьезный шаг, потому что в зону СВО отправлено «фактически новое изделие».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что беспилотники «Куб» имеют очень широкое применение в зоне спецоперации. В частности, эти дроны способны поражать тяжелые танки, выводя из строя их двигатели и тем самым «обездвиживая» их. Эксперт добавил, что в настоящее время в России производится много «Кубов» и других барражирующих боеприпасов и это важно, что для борьбы с противником их достаточно.