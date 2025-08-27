Военэксперт назвал особенность «негуманных» осколков от боеприпасов ВСУ

Снаряды Вооруженных сил Украины с пластиковой шрапнелью, применяемые в ЛНР, наносят серьезные травмы, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, речь может идти либо о смещенном центре осколков, либо об их специфической форме, которая затрудняет извлечение из тела.

Возможно, это осколки со смещенным центром, назовем их так. В свое время были такие пули, они попадали условно в ногу, выходили через живот. Это приводило к очень серьезным последствиям для здоровья. Человек либо становился инвалидом, либо его ждал смертельный исход. Я могу предположить, что противник начал применять подобного рода боеприпасы либо эти осколки имеют достаточно специфическую форму, что причиняет серьезные ранения и затрудняет извлечение, — сказал Кнутов.

Он уточнил, что достать такой осколок из органа можно только удалив часть тканей. По словам военэксперта, данные снаряды могут быть разработаны специалистами из стран НАТО.

Это очередной этап в стремлении причинить людям как можно большие увечья либо привести к травмам, которые закончатся смертью военнослужащего. То есть сделать все для того, чтобы как можно меньше бойцов возвращались после ранения в строй, — добавил Кнутов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ начали применять боеприпасы с «негуманными осколками» из металлических материалов. По его словам, подобные случаи зафиксированы в Лисичанске, Рубежном и Сватово.