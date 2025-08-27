День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:50

Военэксперт назвал особенность «негуманных» осколков от боеприпасов ВСУ

Военэксперт Кнутов: снаряды ВСУ с пластиковой шрапнелью наносят серьезные травмы

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Снаряды Вооруженных сил Украины с пластиковой шрапнелью, применяемые в ЛНР, наносят серьезные травмы, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, речь может идти либо о смещенном центре осколков, либо об их специфической форме, которая затрудняет извлечение из тела.

Возможно, это осколки со смещенным центром, назовем их так. В свое время были такие пули, они попадали условно в ногу, выходили через живот. Это приводило к очень серьезным последствиям для здоровья. Человек либо становился инвалидом, либо его ждал смертельный исход. Я могу предположить, что противник начал применять подобного рода боеприпасы либо эти осколки имеют достаточно специфическую форму, что причиняет серьезные ранения и затрудняет извлечение, — сказал Кнутов.

Он уточнил, что достать такой осколок из органа можно только удалив часть тканей. По словам военэксперта, данные снаряды могут быть разработаны специалистами из стран НАТО.

Это очередной этап в стремлении причинить людям как можно большие увечья либо привести к травмам, которые закончатся смертью военнослужащего. То есть сделать все для того, чтобы как можно меньше бойцов возвращались после ранения в строй, — добавил Кнутов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ начали применять боеприпасы с «негуманными осколками» из металлических материалов. По его словам, подобные случаи зафиксированы в Лисичанске, Рубежном и Сватово.

ВСУ
СВО
ЛНР
вооружения
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Девочка-подросток упала с моста в реку и не всплыла
В Петербурге запустили движение по Невскому проспекту
Трамп получил совет, как провести саммит с Украиной
Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах
Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа
В России предложили отменить пенсионные баллы
Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре
Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий
Подростка шесть дней лечили от ушиба вместо сепсиса, пока он не умер
Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?
В Совфеде описали судьбу Евросоюза при вступлении Украины
Обнародовано последнее видео с пропавшим Свечниковым
МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео
Необычные соленые огурцы с медом и горчицей
Напавший на полицейских в Москве мигрант оказался членом ИГ
Ветра и леденящий холод до -1? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Франция напала на Курск»: Париж полез на русскую землю, как ответит Москва
Стало известно, кто из украинских чиновников встретится с Уиткоффом в США
Юрист ответил, сможет ли сын Наговицыной взыскать расходы с организаторов
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.