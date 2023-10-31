Военэксперт назвал главное преимущество ВС РФ над армиями других стран Военный эксперт Шурыгин: Россия успешно противостоит давлению сильнейших стран

Фото: МО РФ

Российская армия превосходит вооруженные силы других стран мира по боеспособности, поскольку ВС РФ не сломились под давлением десятков стран, которые оказывают военную помощь Украине, рассказал NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. Он напомнил, что в список стран, которые помогают Киеву, входят сильнейшие в военном плане государства, в том числе США и блок НАТО.

Россия уверенно ведет СВО и сейчас даже перехватила инициативу. Раньше российские вооруженные силы считались вторыми по силе, уступая США. Но сегодня очевидно, что американская армия, может, и сохраняет превосходство по каким-то параметрам, но уже существенно уступает нам по боеспособности, — подчеркнул Шурыгин.

Он отметил, что российская армия выделяется на фоне вооруженных сил других стран благодаря огромному боевому опыту и умению менять свою организацию в условиях ведения военных действий.

Это и другая организация, состав войск, изменение кадровой политики. Там огромное количество параметров. Воюющая армия всегда отличается от невоюющей, — пояснил эксперт.

По итогам исследования U.S. News & World Report, российские ВС поставили на первое место в списке сильнейших армий планеты. РФ получила оценку 100 в категории «сильные военные» и «лидер». Общая оценка силы страны составила 94,3 балла из 100 возможных.

Ранее в Минобороны рассказали, что в Одесской области Украины ликвидировали места производства беспилотников и безэкипажных катеров. Они располагались около населенного пункта Малодолинское. Также российские войска поразили военную технику и живую силу ВСУ в 132 районах.