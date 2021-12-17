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Вирусолог рассказал, почему в России распространится «омикрон»

Вирусолог Бутенко: «омикрон» распространится в России из-за недостаточных ограничений
16:04, 17 декабря 2021
Вирусолог рассказал, почему в России распространится «омикрон» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Новый штамм коронавируса «омикрон» распространится в России очень быстро из-за «довольно условных» ограничений на контакты и перелёты, сообщил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко «Газете.Ru». По его словам, сейчас «омикрон» быстро распространяется в Европе, где было более активное авиасообщение с Южной Африкой.

По последним данным, у нас диагностировано 25 случаев. Пока в России абсолютно доминирует «дельта»-вариант. Вообще наша страна несколько в стороне от тех стран, где преобладает «омикрон», но дело в том, что с такой же завязкой начиналось появление у нас китайских вариантов в 2020 году: они пришли из Европы, и пандемия развивалась активно. Существует мнение экспертов, что эра «омикрона» наступит у нас в январе месяце. Но это только в области предположений, — сказал Бутенко.

Данный штамм впервые идентифицировали в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года. Российская вакцина «Спутник V» уже адаптирована для борьбы с ним, сейчас она проходит первую стадию клинических испытаний.

Ранее стало известно, что представитель ВОЗ Дэвид Набарро выразил обеспокоенность скоростью распространения в мире «омикрона». По словам врача, даже если этот штамм будет менее летален, он всё равно «потрясёт» систему здравоохранения многих стран. Причём ситуация может усугубиться буквально за две недели или раньше.

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