Вирусолог оценил необходимость вакцинации от COVID-19 после слов Поповой Вирусолог Чепурнов: большинство россиян не заморачиваются на тему коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас в России нет достаточного количества вакцин от коронавируса, кроме того, у жителей нет никакого интереса к этому заболеванию, рассказал NEWS.ru профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Так он прокомментировал слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая заявила, что прививки от COVID-19 в этом сезоне делать не стоит. По мнению Чепурнова, большинство россиян уже либо вакцинировались, либо переболели, либо все вместе.

Это справедливые слова, и вакцинироваться то нечем. Нет достаточного количества вакцин и интереса россиян к коронавирусу, по крайней мере у основного большинства. Все это идет в русле ВОЗ, которая считает, что большой необходимости в вакцинации уже нет. На сегодняшний момент ВОЗ не может сказать, какой из нынешних штаммов обладает потенциалом, чтобы стать ведущим. Все они существуют в равновесных количествах, — объяснил Чепурнов.

Как отметил вирусолог, число заболеваний невелико, а все это создает подоплеку, что уже не сильно можно заморачиваться тему коронавируса. Специалист напомнил, что на федеральном уровне и в ВОЗ давно было принято решение о вакцинации только определенных групп населения.

В вакцинации нуждаются диабетики, иммунодефицитные категории и пожилые. На мой взгляд, вакцинация для этих категорий нужна раз в год и по мере того, как будут наработаны осовремененные вакцины, которые уже прошли проверку и допущены, — подытожил Чепурнов.

По состоянию на 7 ноября, заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 31,7%. Рост новых случаев заражения зафиксирован в 73 регионах. Количество госпитализаций составило 5042 человека. В конце октября Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документе указано, что специалисты скорректировали инструкции для медиков, информация была направлена во все медицинские учреждения.