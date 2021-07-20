Вильфанд сообщил, что Европейская Россия к выходным «посинеет»

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Положительное заключение Министерства экономического развития получил законопроект Министерства финансов о применении конфискации имущества в качестве наказания ещё по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом пишут «Известия».

Конфискацию имущества предлагается распространить, в частности, на статьи 193 и 193.1 — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и «Совершение валютных операций...