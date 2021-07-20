Вильфанд сообщил, что Европейская Россия к выходным «посинеет»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:37, 21 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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К выходным температура в европейской части России окажется ниже нормы, что приведёт к окрашиванию прогностической карты в разные оттенки синего цвета. Об этом рассказал в интервью РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, синий цвет прогностической карты означает, что температура на части РФ окажется ниже климатической нормы.
В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы, — пояснил метеоролог.
При этом он отметил, что в ближайшие пять дней сильных температурных аномалий не ожидается.