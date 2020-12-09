Вильфанд сделал прогноз погоды на зиму

https://static.news.ru/photo/d280fda2-3a71-11eb-8b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в России текущей зимой будет переменчивой, но суровой её не назовёшь, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, периоды тёплой погоды будут сменяться заморозками, таким образом, зима будет отличаться от прошлой, когда погода была устойчивой на протяжении нескольких месяцев, передаёт ТАСС.

Нынешняя зима не ожидается суровой, но все-таки будут чередоваться периоды потепления и похолодания. Будут также и часто оттепели повторяться, и холодная погода тоже, — сказал синоптик.

В ближайшие дни в Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа, а также в Калмыкию придут сильные морозы. Температура будет ниже климатической нормы на 9 градусов.

Как писал NEWS.ru, синоптики рассказали, какую погоду могут ждать россияне на Новый год. Север европейской части РФ, центральные субъекты, Приморский край и побережье Тихого океана во второй половине декабря окажутся во власти циклонов. Из-за этого в данных регионах погода будет теплее обычного, считают в центре «Фобос». Холодная температурная аномалия, отмечают метеорологи, охватит юг Русской равнины, Урала, Сибири и большую часть Дальнего Востока. В частности, в Сибири средняя температура в период новогодних праздников может превысить норму на 5 и более градусов по Цельсию.